До какого возраста женщинам хочется секса?

Сексуальная активность у женщин — тема, которая часто становится объектом любопытства и обсуждений. Какие факторы влияют на желание женщин заниматься сексом и до какого возраста это желание сохраняется? Физиология и возраст Физиологические аспекты играют ключевую роль в определении сексуального влечения женщин.