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Актриса Янина Студилина заявила, что не будет уезжать из России

Актриса Янина Студилина заявила, что не будет уезжать из России

Актриса Янина Студилина высказалась об артистах, которые уехали из России в последние годы. Со звездой "Ранеток" и "Сталинграда" во время церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" поговорил "Пятый канал".

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Комментарии
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Александр Николаевич
Всем этим отказникам от выезда необходимо учредить медали из редьки и засовывать в соответствующее место!
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17 час.

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