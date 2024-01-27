Актриса Янина Студилина заявила, что не будет уезжать из России

Актриса Янина Студилина высказалась об артистах, которые уехали из России в последние годы. Со звездой "Ранеток" и "Сталинграда" во время церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" поговорил "Пятый канал".
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