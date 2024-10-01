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Царьград

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Период аномального тепла в Свердловской области заканчивается

Период аномального тепла в Свердловской области заканчивается

В последний день сентября был зафиксирован температурный рекордСамым жарким за 125 лет 30 сентября стал минувший понедельник в Екатеринбурге.

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