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Пентагон обвинил компанию Lockheed Martin в задержке поставок истребителей F-35

Пентагон обвинил компанию Lockheed Martin в задержке поставок истребителей F-35

Министерство обороны США затягивает с оплатой по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, обвиняя подрядчика в задержках производства.

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