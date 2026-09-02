Сагателян: Пашинян втягивает Армению в геополитическую авантюру

Оппозиционный депутат Ишхан Сагателян, представляющий фракцию «Армения» и Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн», обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что проводимый им курс вовлекает республику в очередную геополитическую авантюру с потенциально тяжелыми последствиями.