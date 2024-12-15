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Соперник Шольца заявил о политической изолированности немецкого канцлера

Соперник Шольца заявил о политической изолированности немецкого канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц является политически изолированным в Евросоюзе, заявил кандидат на пост главы правительства страны от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает DPA.

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