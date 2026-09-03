Самые дорогие произведения современного искусства, проданные на аукционе

Почему одна картина стоит $10 тыс., а другая — $10 млн или даже $100 млн? По словам директора нью-йоркской галереи 11R Аугусто Арбизо, на цену влияют выставочная и продажная история художника, уровень его карьеры и размер работы.
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