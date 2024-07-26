Не стоит сразу выбрасывать их на свалку Когда интерьер нуждается в апгрейде, возникает вопрос — куда же деть предметы, которые еще сохранили приличный внешний вид, но в доме им уже не место? Дизайнер интерьеров Анастасия Жукова подсказала нам, что из домашнего интерьера прекрасно впишется в дачную атмосферу — не спешите выбрасывать эти вещи! Открыть "Апгрейд жилища: эти вещи в интерьере вам давно пора отвезти на дачу" на FiNE NEWS.