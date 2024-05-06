Новороссийск сегодня учится отражению нападения безэкипажных катеров

- В ходе проведения учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, - говорится в сообщении.
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