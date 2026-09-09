Отражать налёты БПЛА будут бойцы с категорией "Д"? Слова Героя России наделали много шума. Что на самом деле будет с ПВО

Автор: Александр Тагиров Военкор поговорил с Верховным главнокомандующим о защите неба. Судя по ответам президента, в ближайшее время нас ждёт реформа противовоздушной обороны.
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