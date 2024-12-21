Вучич: Путин и Фицо проведут встречу из-за отказа Украины в транзите газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за отказа Украины в транзите газа, беседа состоится в понедельник, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy.
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