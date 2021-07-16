Отставка Авакова: новому главе МВД Украины придется «сдать Донбасс»

Последние новостиПолитикаОтставка Авакова: новому главе МВД Украины придется «сдать Донбасс» Всесильный Арсен Аваков больше не глава украинского МВД — Верховная рада утром 15 июля дала 291 голос за его отставку.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейнадо будет посмотреть...Анфиса ИвановаНу очень удивила позиция " «Оппозиционная платформа — За Жизнь!» Это почему же они главного майданщика и " стратега" по Донбассу не хотели отпускать ?! Ох и хамелионы же все эти борцуны за правду...Владимир СиденкоИз статьи можно сделать вывод, что Аваков будет оставаться теневым министром МВД и его нацистские батальоны будут продолжать править бал. Здесь нужно не голосование, а только калашников с большим запасов обойм.БОБорис ОсиповКомментировать
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