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Отставка Авакова: новому главе МВД Украины придется «сдать Донбасс»

Отставка Авакова: новому главе МВД Украины придется «сдать Донбасс»

Всесильный Арсен Аваков больше не глава украинского МВД — Верховная рада утром 15 июля дала 291 голос за его отставку.

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Андрей
надо будет посмотреть...
Анфиса Иванова
Ну очень удивила позиция " «Оппозиционная платформа — За Жизнь!» Это почему же они главного майданщика и " стратега" по Донбассу не хотели отпускать ?! Ох и хамелионы же все эти борцуны за правду...
Владимир Сиденко
Из статьи можно сделать вывод, что Аваков будет оставаться теневым министром МВД и его нацистские батальоны будут продолжать править бал. Здесь нужно не голосование, а только калашников с большим запасов обойм.
Борис Осипов

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