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Падчерица Урганта вернулась в Россию и стала ведущей шоу

Падчерица Урганта вернулась в Россию и стала ведущей шоу

Падчерица Ивана Урганта вернулась в Москву после многих лет за границей. Эрика снимается для российских брендов, пробует себя в дизайне и уже этой осенью дебютирует как ведущая собственного шоу.

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