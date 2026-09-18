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США нашли новый способ мотивировать Москву прекратить СВО

США нашли новый способ мотивировать Москву прекратить СВО

Белый дом прорабатывает варианты деловых соглашений с Россией, не дожидаясь окончания конфликта на Украине.

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