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Бруно Силва – Шаре Буллету: «Я уважаю тебя и всех русских. Желаю больших успехов»

«Я не очень хорошо дрался. Поздравляю с победой. Я уважаю тебя и всех русских. Желаю тебе больших успехов», – написал в соцсетях боец UFC Бруно Силва.

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