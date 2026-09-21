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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Как-то случайно встретил Дарвина Хэма, он хотел извиниться передо мной и Рассом. Но было слишком поздно»

Экс-игрок « Лейкерс » Патрик Беверли рассказал историю о случайной встрече с бывшим главным тренером команды Дарвином Хэмом , которая произошла в Лас-Вегасе во время Летней лиги.

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