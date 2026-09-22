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Екатеринбургта өлкәннәр өчен бушлай татар теле курслары башлана

Екатеринбургта өлкәннәр өчен бушлай татар теле курслары башлана

Каюм Насыйри институты Екатеринбургта өлкәннәр өчен бушлай татар теле курслары башлый. Бу хакта Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге Даими вәкиллеге матбугат хезмәте хәбәр итә.

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