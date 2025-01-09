Сначала письмо ко мне. «Захар. С большим к Вам уважением. Восхищен Вашим деятельным патриотизмом.
Проще о сложном. Разговор с читателем
Комментарии
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Алексей Тан
Или блевотина или утопия... Лавинского (Прилепина), уже порядком надоедает.... он как КОРОСТА, рад прилипнуть, ко всему! и всем,... лишь бы быть на наружности, на виду у ВСЕХ!... .
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7 час.
Зоя Гольдштаб
Мутный типус......
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3 час.
од
олег донсков
Забанили. Совесть мучит. Рот затыкаете!!!
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2 час.
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