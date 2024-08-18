New York Times: при Трампе разгонять протесты начнет армия

До очередных президентских выборов в США остались считанные месяцы. При этом во многих американских городах не стихают протесты по поводу действий Израиля в Палестине, а шансы переизбраться у республиканца Дональда Трампа очень высоки, хотя все знают, что он сторонник «жесткой демократии».
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