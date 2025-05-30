В Карасукском районе объявили трёхдневный траур после смерти экс-главы Александра Гофмана

Печальная весть пришла 29 мая. Из жизни ушёл бывший глава Карасукского района Александр Гофман.В связи с уходом из жизни экс-главы Карасукского района Александра Гофмана на его территории с 30 мая по 1 июня включительно объявлен траур.
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