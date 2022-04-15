Происшествия

11 подписчиков

В Курганской области следственными органами уставлено лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления, совершенного в 2000 году

В Курганской области следственными органами уставлено лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления, совершенного в 2000 году

Расследование преступлений прошлых лет является одним из главных направлений деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх