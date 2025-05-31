Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Войны по-настоящему" не будет, пока два главных узла спокойно работают. Эксперт сказал, где находятся "мишени"

"Войны по-настоящему" не будет, пока два главных узла спокойно работают. Эксперт сказал, где находятся "мишени"

Почти неделю пылают Киев и порты Одессы. Огненный вал из дронов и "Искандеров" напугал даже Трампа, который снова пригрозил Путину, требуя "не играть с огнём".

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