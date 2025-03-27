В Крыму заявили о готовности доказать Западу законность референдума

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Крым готов в случае необходимости предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, но оправдываться крымчане за свой выбор точно не будут, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир … .