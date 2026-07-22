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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айкел, ты и твой папаша – подонки. Идите нахрен». Экс-игрок НХЛ Тиббеттс обвинил форварда «Вегаса» и его отца в том, что Джек не приехал в детский хоккейный лагерь

Экс-игрок НХЛ Билли Тиббеттс обвинил форварда « Вегаса » Джека Айкела и его отца Боба в обмане. Тиббеттс опубликовал видео в соцсетях, в котором заявил, что Боб Айкел пообещал ему, что Джек выступит в его детском хоккейном лагере.

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