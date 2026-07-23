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Регион 29

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В Архангельске пройдет акция «Ночь в электричке»

24 июля с 20:00 до 23:00 на территории железнодорожного вокзала Архангельска состоится тематическое мероприятие для жителей и гостей города24 июля с 20:00 до 23:00 на территории железнодорожного вокзала Архангельска состоится тематическое мероприятие для жителей и гостей городаВ программе: посещение профильных вагонов рельсового автобуса «Орлан» и интерактивы на перроне.

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