Стрельба в Нью-Йорке: новый инцидент с участием службы миграционного контроля США

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что агент Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) ранил жителя города.
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