Песков назвал опасными попытки втянуть Иран в украинский конфликт

25 июля МИД Ирана сообщил об атаке ВСУ на иранское судно в Каспийском море, что привело к жертвам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки расширить конфликт на Иран чрезвычайно опасными и способствующими обострению напряженности.
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