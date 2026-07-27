Песков назвал опасными попытки втянуть Иран в украинский конфликт

25 июля МИД Ирана сообщил об атаке ВСУ на иранское судно в Каспийском море, что привело к жертвам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки расширить конфликт на Иран чрезвычайно опасными и способствующими обострению напряженности.