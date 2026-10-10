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Царьград

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Экономист Кобяк объяснил причины закрытия кафе и ресторанов

Экономист Кобяк объяснил причины закрытия кафе и ресторанов

Экономист Павел Кобяк: С начала года средний чек в кафе России сократился на 20-30%. Это связано с ростом расходов на коммунальные услуги и топливо.

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