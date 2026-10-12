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Русская Семёрка

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Нефтяной кризис 1973 года: почему после него СССР стал сырьевой экономикой

В октябре 1973 года залпы арабо-израильской войны подожгли фитиль мирового нефтяного рынка. Эмбарго арабских нефтедобывающих стран за месяц подняло цены на нефть в четыре раза, и Запад впал в панику.

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