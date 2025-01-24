«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина

АБ

Александр Б

Перевести все документы а электронный вид, собрать в единую базу, запретить и уничтожить документы на бумажных носителях, а базу данных продать на запад. Мечта глобалистов. И даже если не продавать на запад, к примеру, сбудется мечта твари Грефа, манипуляция людьми. Всех "новых людей" на кол.