Парламентская фракция "Новые люди" готовит к внесению в Государственную Думу законопроект о едином цифровом документе, которым предлагается объединить, в частности, паспорт, права на управление транспортом и трудовую книжку.
«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина
Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Маразм
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20 час.
АБ
Александр Б
Перевести все документы а электронный вид, собрать в единую базу, запретить и уничтожить документы на бумажных носителях, а базу данных продать на запад. Мечта глобалистов. И даже если не продавать на запад, к примеру, сбудется мечта твари Грефа, манипуляция людьми. Всех "новых людей" на кол.
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Новые люди это перелицованные старые западные русофобы. Профессиональные негодяи.
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14 час.
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