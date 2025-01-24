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«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина

«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина

Парламентская фракция "Новые люди" готовит к внесению в Государственную Думу законопроект о едином цифровом документе, которым предлагается объединить, в частности, паспорт, права на управление транспортом и трудовую книжку.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Маразм
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20 час.
АБ
Александр Б
Перевести все документы а электронный вид, собрать в единую базу, запретить и уничтожить документы на бумажных носителях, а базу данных продать на запад.  Мечта глобалистов. И даже если не продавать на запад, к примеру, сбудется мечта твари Грефа, манипуляция людьми. Всех &quot;новых людей&quot; на кол.
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Новые люди это перелицованные старые западные русофобы. Профессиональные негодяи.
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14 час.

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