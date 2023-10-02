Cooler Master представила Sneaker X — игровой ПК в корпусе в форме кроссовки по цене от $3499Компания Cooler Master анонсировала корпус для игрового компьютера Sneaker X, который выполнен в форме кроссовки, ещё в 2022 году.
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