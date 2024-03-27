Посол Мирошник: увольнение Данилова - результат влияния Лондона на Киев

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины свидетельствует об усилении влияния Лондона на Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии