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Царьград

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Пермяки отсудили у застройщика 114 тысяч за недостающие метры в квартире

Пермяки отсудили у застройщика 114 тысяч за недостающие метры в квартире

Семейная пара из Перми получила компенсацию от застройщика за недополученные квадратные метры. Участники долевого строительства заключили договор со строительной компанией, в котором была зафиксирована проектная площадь будущей квартиры — 65,1 кв.

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