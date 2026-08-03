Пермяки отсудили у застройщика 114 тысяч за недостающие метры в квартире

Семейная пара из Перми получила компенсацию от застройщика за недополученные квадратные метры. Участники долевого строительства заключили договор со строительной компанией, в котором была зафиксирована проектная площадь будущей квартиры — 65,1 кв.
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