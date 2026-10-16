ИИ стал частью жизни и полностью изменил взаимодействие со СМИ, заявила исполнительный директор портала Рамблер, директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова на форуме «Паблишинг | Практикум».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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