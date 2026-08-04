В ночь на 4 августа у побережья южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

В ночь на 4 августа у побережья южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 80 километрах к югу от села Малокурильское на острове Шикотан, очаг залегал на глубине 72 километров под морским дном.
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