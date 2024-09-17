Алаудинов заявил, что добровольная сдача в плен ВСУ бывших «ахматовцев» в Чечне считается непростительным позором Фото: Владимир Андреев © URA.
Алаудинов разозлился из-за звонков военнопленных: почему не возвращают сдавшихся бойцов «Ахмата»
Комментарии
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Людмила Лиханова
Обращаться к Апти и давить на национальность - это недостойно. В плену немало наших ребят разных национальностей и что? ВСЕ руководители теперь должны ратовать исключительно за СВОИХ ? Все должны обмениваться на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ, а не прикрываться родственными чувствами.
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1 час.
Людмила Лиханова
Обращаться к Апти и давить на национальность - это недостойно. В плену немало наших ребят разных национальностей и что? ВСЕ руководители теперь должны ратовать исключительно за СВОИХ ? Все должны обмениваться на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ, а не прикрываться родственными чувствами. Кадыров также думает.
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1 час.
Валентина смольникова
Надо обменивать ребят и не важно какой национальности, и мы не знаем как они попали в плен. Это наши воины.
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1 час.
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