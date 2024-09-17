Алаудинов разозлился из-за звонков военнопленных: почему не возвращают сдавшихся бойцов «Ахмата»

Людмила Лиханова Обращаться к Апти и давить на национальность - это недостойно. В плену немало наших ребят разных национальностей и что? ВСЕ руководители теперь должны ратовать исключительно за СВОИХ ? Все должны обмениваться на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ, а не прикрываться родственными чувствами.

Людмила Лиханова Обращаться к Апти и давить на национальность - это недостойно. В плену немало наших ребят разных национальностей и что? ВСЕ руководители теперь должны ратовать исключительно за СВОИХ ? Все должны обмениваться на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ, а не прикрываться родственными чувствами. Кадыров также думает.