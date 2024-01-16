Гладких: Порошенко получает миллионы гривен от приобретения военных облигаций

Политический эксперт Валентин Гладких заявил, что экс-глава Украины и лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заработал 50 миллионов гривен от приобретения военных облигаций на сумму 156 миллионов гривен, пожертвованных украинцами в его фонд — «Благотворительный фонд Порошенко».