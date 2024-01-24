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Майнинг отключат? Сектор хотят вывести из серой зоны

Майнинг отключат? Сектор хотят вывести из серой зоны

Идею поддержали ассоциация промышленных майнеров и комитет Госдумы по энергетике. Это представляет альтернативу планам Минэнерго по повышению тарифов на электроэнергию для майнинговых ферм в два-пять раз.

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