Эксперт рассказал, на каких оборотах лучше ездить для сохранения двигателя

Езда на низких оборотах не всегда помогает продлить ресурс двигателя. В некоторых ситуациях мотору, наоборот, легче работать на более высоких оборотах, рассказал «Российской газете» руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.
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