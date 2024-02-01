Комментатор Андронов резко высказался о дисквалификации Валиевой

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, в своем Telegram-канале высказался по поводу дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в том числе резко ответив про Филиппа Шветского - экс-врача группы Этери Тутберидзе.
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