Комментатор Андронов резко высказался о дисквалификации Валиевой

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, в своем Telegram-канале высказался по поводу дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в том числе резко ответив про Филиппа Шветского - экс-врача группы Этери Тутберидзе.