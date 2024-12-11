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Свадьба по-российски: Интерьеры, обычаи и типажи, с которыми вы наверняка знакомы

Свадьба по-российски: Интерьеры, обычаи и типажи, с которыми вы наверняка знакомы

Свадьба — это очень ответственное событие в жизни каждого человека. В нашей стране к такому мероприятию принято готовиться особенно тщательно, ведь нужно все организовать так, чтобы было «не хуже, чем у людей».

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