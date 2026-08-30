Перевернувшийся и тонущий у Северного Кипра паром с пассажирами сняли на видео

Люди вылезли на корпус тонущего парома у берегов Кипра и записали видео.Скоростное пассажирское судно-катамаран Filo Jet компании Filo Denizcilik потерпело крушение в Средиземном море.
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