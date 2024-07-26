АБН24: Путин остроумно ответил на провокацию американского журналиста о Китае

Российский президент Владимир Путин на интервью американскому телеканалу NBC остроумно ответил на провокационный вопрос журналиста, вызвавший аплодисменты со стороны китайских политических обозревателей, передает АБН24.
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