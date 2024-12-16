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Нескучные технологии

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Российские ученые научились сохранять свежесть молока при помощи вируса

Российские ученые научились сохранять свежесть молока при помощи вируса

Новосибирские биоинженеры осуществили прорывное открытие. Речь идет о новом виде бактериофага, обладающего способностью инактивировать бактерии, вызывающие порчу как свежего, так и пастеризованного молока, даже при хранении в условиях низких температур.

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