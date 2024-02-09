В Новосибирске получили мини-мозги для изучения связи генетики и мышления

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вырастили в лаборатории объемные "мини-мозги" (органоиды мозга) для изучения влияния генетических особенностей на мышление.
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