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Аргументы и Факты

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Ким Чен Ын посетил новый эсминец, который приняли на вооружение ВМС КНДР

Ким Чен Ын посетил новый эсминец, который приняли на вооружение ВМС КНДР

Военно-морские силы КНДР приняли на вооружение новый эсминец «Кан Гон» класса «Чвэ Хён». Церемония состоялась 6 сентября в порту Вонсан при участии лидера страны Ким Чен Ына.

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