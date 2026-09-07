Ким Чен Ын посетил новый эсминец, который приняли на вооружение ВМС КНДР

Военно-морские силы КНДР приняли на вооружение новый эсминец «Кан Гон» класса «Чвэ Хён». Церемония состоялась 6 сентября в порту Вонсан при участии лидера страны Ким Чен Ына.
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