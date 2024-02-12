Politiki.net На "квест", который проходит израильский комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом), в поисках своего места под солнцем, можно смотреть бесконечно долго.
Солнечный Баку встретил израильского комика - прохладно
Комментарии
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Olga Andreadi
а ведь он уверен что являет собой предмет обожания
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22 час.
Маргарита Аюкаева
У Галкина не хватает гитлеровских усов. Он ему подражает.
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19 час.
ТШ
Татьяна Шаблий
Неприятный, замусоленный тип без чести,совести,одна продажность
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16 час.
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