В Астрахани в квартире задохнулись два подростка

Трагедия случилась 13 февраля. По сообщению астраханского следственного комитета, в жилом многоквартирном доме по адресу улица Набережная 1 Мая, 16 произошло задымление помещения из-за неправильного обращения с отопительным оборудованием.
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