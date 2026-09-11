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Пентагон признал серьезный ущерб объектам ВМС США в Бахрейне после ударов Ирана

В Пентагоне признали, что иранские удары нанесли серьезный ущерб объектам ВМС США в Бахрейне. Об этом сообщает The Epoch Times Райан Морган в социальной сети X со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС США Ханга Као.

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