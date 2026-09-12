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Zero Hedge

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Report Sounds Alarm Over Return Of Iranian Mass Ballistic Missile Production

Report Sounds Alarm Over Return Of Iranian Mass Ballistic Missile Production

Report Sounds Alarm Over Return Of Iranian Mass Ballistic Missile Production Among an array of shifting official goals of the Iran war offered by the US administration, there's one which has remained consistent: President Trump and White House officials have time and again proclaimed that Iran's ballistic missile arsenal is mostly obliterated.

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