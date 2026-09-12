Report Sounds Alarm Over Return Of Iranian Mass Ballistic Missile Production Among an array of shifting official goals of the Iran war offered by the US administration, there's one which has remained consistent: President Trump and White House officials have time and again proclaimed that Iran's ballistic missile arsenal is mostly obliterated.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым